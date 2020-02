A Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Ascol) se reuniu na quinta-feira 20, com representantes do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) campus Colorado, Faculdade Marechal Rondon de Vilhena, produtores do ramo de laticínios de Cerejeiras, Colorado e Corumbiara, além sindicatos rurais e técnicos para debater e buscar estratégias de adequação as novas instruções normativas do Ministério da Agricultura.

Na ocasião, o técnico responsável pelo controle da qualidade do leite do laticínio de Colorado apresentou o plano contratado pela empresa, que será implantado junto aos produtores. Por sugestão da Ascol, o Ifro colocará estudantes e professores para auxiliar no preenchimento do plano de forma didática.

Outro assunto abordado durante o encontro foi a necessidade de buscar alternativas para combater o “Capim Annoni” popularmente conhecido por “barba de bode ou capim PT”.

As sugestões apresentadas serão levadas para comissão de agricultura da Assembleia Legislativa (ALE/RO) no próximo dia 21 de março, durante a audiência pública, que acontecerá dentro da programação do “6° Dia de Negócios” em Colorado do Oeste.