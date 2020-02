Na manhã desta sexta-feira, 21, agricultores entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, para denunciar o descaso do governo com a população da Zona da Mata.

De acordo com informação, a colheita de soja na região de Parecis está a todo vapor, porém, as péssimas condições das estradas estão deixando a desejar.

Com isso, agricultores tomaram a iniciativa de fazerem um mutirão, e estão por conta própria fazendo paliativos na estrada que liga Parecis a São Felipe, usando caminhões e máquinas particulares para tapar centenas de buracos, que além de quebrar os veículos, coloca em risco a vida de quem por ali trafega naquela rodovia que é se suma importância para escoação da soja entre outros produtos.

Segundo os agricultores, faz tempo que o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) não aparece na região para recuperar um metro de estrada, prejudicando o agricultor, que não tem como escoar a produção. De acordo com os denunciantes, o DER deveria pelo menos conservar a estrada que liga Parecis a São Felipe.