Mais um assalto é registrado pela Polícia Militar (PM) em Vilhena, desta vez o ladrão foi ousado, invadiu a casa e entrou em luta corporal com a proprietária, porém, a denominou e completou seu intuito que era roubar.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), K.V.F., de 24 anos, chamou a polícia no início da noite de quinta-feira, 20, e contou que estava no quarto da sua residência, localizada na Rua 8504, no bairro Assossete, em Vilhena, quando um homem de cor negra, estatura média, chegou na porta do quarto e anunciou o assalto.

Contudo, a vítima tentou trancar a porta, mas foi empurrada pelo bandido que entrou em luta corporal com ela.

Porém, foi rendida pelo criminoso que acabou roubando um notebook da marca Acer, um celular da marca Samsung A-20 e R$ 20,00 em dinheiro. De posse dos objetos, o ladrão fugiu a pé.

A guarnição que atendeu a ocorrência, realizou diligências nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.