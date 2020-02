Nesta semana, o vereador Rogério Golfetto (PODEMOS) apresentou ao Executivo a indicação da implantação de quebra-molas, conforme Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), com sua devida sinalização no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida Brasil nos dois sentidos, em Vilhena.

O vereador justifica que a construção do quebra-molas em muito contribuirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, pois os motociclistas passam em alta velocidade, colocando em risco de vida as pessoas que utilizam a referida via, proporcionando maior segurança aos moradores daquela região.

“Muitas crianças e adolescentes atravessam diariamente naquela localidade correndo risco de atropelamento devido ao fluxo intenso de veículos com velocidade acima do permitido. Exemplo disso, são os diversos acidentes acontecidos recentemente que ceifaram vidas naquela localidade”, afirmou Golfetto.

As indicações enviadas pelos vereadores têm um prazo de 6 meses para serem reenviadas, se não foram atendidas. Há dois anos, Golfetto vem solicitando a implantação do quebra-molas no local que só em 2018 foi palco de quatro acidentes fatais.