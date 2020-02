Se as vendas de sua empresa aumentarem 20% de um ano para outro, de quanto será o crescimento do lucro? É possível que, mesmo com o aumento acima citado, seu lucro líquido venha a cair?

Para aquela empresa, o ano de 2019 começou animado e otimista, com a expectativa de que agora a economia do país iria crescer. Seu produto tem alta demanda; vários são os concorrentes. Mas logo após o mercado começou a retrair-se.

Ela havia feito um investimento significativo, nos anos anteriores e agora era o tempo apropriado de começar a gerar retorno para os acionistas. Infelizmente, as margens começaram a se contrair mês a mês, mais e mais. Foi uma longa e árdua disputa por cada ponto de mercado.

Apesar disso a empresa se manteve firme e agressiva na sua política de vendas. As receitas cresciam, porém a margem operacional foi caindo. Seu resultado foi piorando até que um mês ela gerou prejuízo. No final do 2019, suas receitas haviam crescido 20% (físicas, reais e percentuais), contudo o lucro anual havia caído 10% em comparação com o exercício anterior. Isto é frustrante!

A administração percebia o crescimento nominal e real das vendas; simultaneamente, a queda do lucro. Isso ocorreu com frequência no segundo semestre do ano. Às vezes a gerência conhece bem as dificuldades do presente momento, percebe a insensatez de alguns concorrentes praticando preços incompatíveis. Na realidade, eles queriam apenas sobreviver. Lá no fundo, todos tinham uma estrutura montada para vender 100, mas estavam faturando apenas 60 ou 50. O consumidor final foi o único e grande beneficiário.

A diretoria e gerência acompanhavam com tristeza e frustração esta realidade; todos acompanhavam as incoerências do mercado e o desespero dos empresários. E no final do ano, vendo seu balanço, foi preciso reconhecer que a diretoria não cometeu erro nem pode ser responsabilizada por números deprimentes. Na verdade eles fizeram o que era certo, nas circunstâncias.

Nesse exato momento você lembra de que, há três anos atrás, seu lucro foi recorde. Sua empresa foi sábia e prudente, usando-o corretamente. Foi formada uma reserva para contingências. A prioridade foi fortalecer sua situação financeira, reduzir o endividamento e girar mais seus ativos. E agora, felizmente, sua organização estava apta a enfrentar com serenidade um período difícil e atípico. Os mercados são cíclicos e às vezes até mesmo irracionais. É imperioso estarmos preparados para fazer o melhor possível, em todas as circunstâncias, mantendo viva e saudável nossas empresas. Eu creio nisso!