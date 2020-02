O vereador Valdecir Sapata Jordão, presidente municipal do PSB em Cerejeiras, recebeu uma importante informação nesta semana: a inclusão de R$ 500 mil no Orçamento geral da União para a construção de uma piscina na Associação dos Idosos nesse município.

O recurso, alocado via programa “Calha Norte”, do Ministério da defesa, foi destinado pelo deputado federal Mauro Nazif (PSB), que comunicou o parlamentar cerejeirense através do ofício 003/2020.

“Em atendimento a solicitação do PSB, disponibilizei a esse município emenda parlamentar junto ao Orçamento Geral da União (OGU) de 2020, cadastramento de propostas no Sistema de gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV) e/ou no Fundo Nacional de Saúde (FNS)”, menciona o ofício.

A inclusão do benefício só é possível graças à intervenção de Sapata, que no final de 2019 esteve em Brasília e soliciou pessoalmente o recurso ao deputado.

Entre outros benefícios direcionados à bancada federal, Sapata solicitou ao senador Confúcio Moura empenho do mesmo junto ao Ministério de Educação e Cultura (MEC), na liberação de recursos para a construção de uma creche do bairro José de Anchieta, por meio do programa Pró-Infância.