Na última quinta-feira 20, em seu escritório político em Cacoal, o deputado estadual Cirone Deiró entregou a Medalha do Mérito Legislativo, uma das maiores honrarias da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia ao médico pioneiro Toshio Shiokawa.

A proposta aprovada em plenário faz parte do projeto idealizado pelo deputado Cirone Deiró, “Gente que faz, orgulho de Cacoal”, com a finalidade de reconhecer o legado dos pioneiros, personalidades e instituições que contribuíram ou contribuem com o desenvolvimento econômico e social da Capital do Café. Na foto o homenageado com a esposa Marta Simone Shiokawa e o deputado Cirone Deiró.

Na foto Toshio com a esposa Marta Simone Shiokawa ladeados pelos sócios-proprietários da nova diretoria do hospital, ginecologista Edson Marquiori e a esposa Jô Marquiori, seu genro neurologista e neurocirurgião Guilherme Bortoluzzi e a esposa ginecologista Letícia Marquiori.

A Escola de Dança Beatriz Alves tem se destacado como a única da região a ter a turma tutu class, que atende alunas a partir de um ano e meio de idade, e tem feito sucesso entre as orgulhosas mamães.

Na foto a bailarina e professora Beatriz Alves com a pequena Mariana Foli Crivelaro, ladeadas pela bailarina Lorena Amaral com a pequena Agnes Silva Kretschmer, as pequenas Malu Viana de Medeiros Pacheco Henrique e Alicia Marrafon da Silva e a bailarina Patrícia de Souza, auxiliar da profª Beatriz Alves.

Na próxima terça-feira, feriado de Carnaval, dia 25, o sócio proprietário Otávio Foli da moderna Casa & Decoração em Cacoal, festeja aniversário.