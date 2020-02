Mais um vídeo está rodando nas redes sociais mostrando as péssimas condições de uma rodovia que é de suma importância para região do Cone Sul.

Desta vez duas carretas ficaram atoladas na entrada da cidade de Corumbiara. A rodovia recebeu asfalto e foi inaugurada no ano de 2018, e segundo a placa que tem no local, foram gastos mais de R$ 14 milhões na obra.

Contudo, de acordo com narrativa no vídeo, a falta de manutenção por governos anteriores e atual, ou seja, Ivo Cassol, Confúcio Moura, Daniel Pereira e Marcos Rocha, além do deputado estadual Ezequiel Neiva, deixaram a rodovia em estado lastimável, sendo a única via de acesso para escoação da produção agrícola e pecuária daquela região.

Usuários e moradores estão indignados com a falta de respeito, responsabilidade e descaso do poder público que não tomam providências para sanar os problemas e assim fazer com a que a região desenvolva trazendo mais qualidade de vida a população.

>>>>>Vídeo abaixo:

