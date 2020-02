Mais uma vez a redação do Extra de Rondônia recebeu uma enxurrada de vídeos, onde caminhoneiros mostram o estado de calamidade que se encontra a “Rodovia do Boi”, na qual era tida como a “Rodovia do Progresso”, que iria trazer desenvolvimento e qualidade de vida para moradores e tranquilidade aos caminhoneiros que teriam uma rodovia de boa qualidade para trafegar e escoar a produção agrícola e pecuária daquela região.

Porém, após alguns anos não é isso que se vê, disse um carreteiro a reportagem do Extra de Rondônia, na seca muita poeira, na época das águas atoleiro e muito sofrimento para trafegar.

Caminhoneiros e moradores da região, gravaram vídeos e enviaram a redação, mostrando o sofrimento dos usuários da rodovia.

Tratores são usados para puxarem os caminhões, mesmo assim está praticamente impossível a trafegabilidade, entre Corumbiara e o distrito de Vitória da União, que nas contas dos representantes do povo, ou seja, dos políticos já era para estar asfaltada.

Em Pimenteiras do Oeste não é diferente, agricultores relatam o abandono que está as estradas da região, além de diversas pontes prestes a desabar e pontos na rodovia, na qual a tubulação não dá conta de escoar as águas e acabam alagando propriedades, deixando pastagens debaixo d’água e o gado ilhado, como mostram as fotos abaixo.

>>>>>>Veja vídeos abaixo:

