Comando do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), emitiu nota de pesar em decorrência da morte do policial federal aposentado José Cadete da Silva, popular Cadete, ocorrida neste domingo, 23, em Vilhena.

>>>>Leia a nota na íntegra:

É com profunda consternação que o Comando do 3º BPM, em nome do efetivo policial, vem externar o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento de José Cadete da Silva, pai do Cabo PM Leonardo Cadete, na tarde deste domingo, 23.

A lembrança que José Cadete deixa para aqueles que o conheceram é de uma pessoa alegre e prestativa.

O velório acontecerá na Capela Ecumênica do 3º Batalhão de Polícia Militar, na Avenida Tiradentes, nº 214, bairro 5º BEC, a partir das 23 horas.

Deixamos com a família nosso sentimento de solidariedade e pêsames pela sentida perda.