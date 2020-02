O Partido Republicano da Ordem Social (Pros) está focado no fortalecimento do partido em Vilhena e região.

Além disso, planeja lançar um candidato a prefeito nas eleições de 2020 e cogita chapa própria, o partido conta hoje com um grande número de filiados, para as eleições 2020 tem um bom número de pré candidatos a vereador.

Para pré-candidatura a prefeito o partido tem dois nomes fortes em Vilhena que são eles, Paulo Sérgio (Argamazon) empresário conhecido e respeitado na cidade e Douglas Canoffre, publicitário, jornalista e empresário, figura conhecida da mídia local. O partido e seus filiados acreditam nesses nomes para chapa própria com pré-candidato a Prefeito e Vice, e agora analisa qual será a ordem da chapa.

Pensando em mudança o PROS fez questão de buscar para a pré-candidatura a prefeito pessoas bem intencionadas que nunca participaram da política local, mas pessoas que querem uma cidade melhor, o partido acredita que tem boas chances de chegar a prefeitura da principal cidade do cone-sul de Rondônia e afirma que tem grandes projetos para a cidade.

Luiz Carlos Sorroche membro da comissão municipal do PROS, disse que o partido está preparado para as eleições municipais tanto para vereador como também com chapa própria na marjoritária. João Bial vice-presidente municipal do PROS salientou dizendo que chegou a hora de mostrar ao que o PROS veio, “É hora de usar a política para o bem de todos e estamos aqui para isso, acredito que nossos candidatos são pessoas de bem e os vilhenenses podem confiar”.

Em breve o partido cogita em um evento para o lançamento da pré-candidatura na cidade.