Vilhenense Esportivo Clube venceu o Barcelona pelo placar de 2 a 0 na tarde deste domingo, 23, no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia).

O jogo foi válido pela 4ª rodada do Campeonato Estadual. Os gols do Leão do Portal foi marcado por Ariel (duas vezes) no segundo tempo.

Com o resultado, o Vilhenense soma 8 pontos e fica isolado na liderança do grupo B do campeonato. Já, o Barcelona, desceu para a 4ª colocação com 5 pontos na chave.

Na próxima rodada, o Leão do Portal, recebe o Pimentense no sábado, 29, no Portal da Amazônia. Enquanto o Barcelona visita a União Cacoalense, no domingo, 1, no estádio Aglair Tornelli, em Cacoal.

Ficha técnica

Vilhenense

Gil, Berg, Pablo, Júlio Cesar, Wembley; Lagoa Leandrinho, Tukinha, Yan e Ariel. Técnico: Tiago Baizoco.

Barcelona

Deivisson, Marcelo, Leonardo, Chiesa, Dazumba; Yuri, Matheus, Haitiano, Bill, Renan e Marcos Vinicius.

