Mesmo com as fortes chuvas, a equipe do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) de Colorado do Oeste está trabalhando no atendimento dos motoristas e moradores na região da Rodovia do Boi que, em virtude do intenso tráfego de carretas pesadas naquela via de escoamento da produção, tem causado transtornos aos usuários, especialmente com o surgimento de grandes atoleiros.

Em caráter emergencial, o trabalho do governo do Estado está sendo realizado com auxílio de máquinas pesadas naquela área.

No domingo, 23, homens do DER estiveram na região, ocasião em que socorreram motoristas que ficaram atolados em virtude da grande quantidade de água que vem caindo no rigoroso inverno amazônico deste ano.

Com apoio da equipe do governo do Estado, foi possível o rápido atendimento aos caminhoneiros. A equipe permanece de plantão durante o Carnaval. A urgente mobilização da força-tarefa foi articulada pelo secretário regional de governo no Cone Sul, Nilton Gomes, que, ao tomar conhecimento dos problemas através das matérias veiculadas no Site Extra de Rondônia, acionou seus colaboradores para garantir uma resposta rápida aos cidadãos.

“Sabemos que, com as fortes chuvas, as condições das vias ficam danificadas, mesmo assim estamos fazendo o nosso melhor possível, pois o propósito do governador Marcos Rocha é servir bem e com serviços de qualidade todas as demandas da população do Cone Sul. De qualquer forma, o DER estará de plantão para atender qualquer imprevisto e, por outro lado, seguiremos forte nas frentes de trabalhos que já estamos desenvolvendo em todo o Cone Sul”, esclareceu Nilton Gomes, secretário regional de governo.

https://