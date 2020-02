O grave acidente ocorreu por volta das 06h30 desta segunda-feira, 24, na BR 364, no Trevo que dá acesso à RO 479 que liga à Rolim de Moura.

A reportagem esteve no local, e segundo a equipe da PRF que estava no local, um veículo modelo Celta com placa de Rolim de Moura conduzido por uma mulher seguia na BR 364, vindo de Cacoal, quando no trevo que dá acesso a RO 479, acabou avançando a preferencial, vindo o motorista da carreta a atingir a mesma.

Após a colisão no trevo, a carreta graneleira carregada de soja, acabou colidindo na traseira de outra carreta que estava estacionada ar margens da BR, vindo a tombar na lateral direita da BR.

Equipes do Corpo de Bombeiro foram acionadas e no local deram início nos trabalhos de desencarceramento da vítima Luiz Carlos Marques Araújo, de 52 anos, que estava preso as ferragens da cabine da carreta.

A cabine foi atingida por um poste de energia elétrica e ficou bastante encolhida, dificultando assim a remoção da vítima, foram mais de 05 horas de trabalho, mas infelizmente a vítima não resistiu e veio a óbito ainda preso nas ferragens.

A Mulher que conduzia o carro sofreu fraturas pelo corpo e foi socorrida a um hospital de Cacoal, mas felizmente a mesma passa bem.

Luiz Carlos era morador do bairro Village do Sol na cidade de Cacoal, de onde o mesmo havia saído de madrugada para descarregar a soja na cidade de Porto Velho. Ele deixa esposa e um casal de filhos.

