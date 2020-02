A Prefeitura de Cerejeiras começará no próximo 03 de março (terça-feira), as ações da operação “Cidade Limpa”, com o lançamento no Bairro José de Anchieta.

O projeto envolverá a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), e levará múltiplos serviços, por meio de um mutirão, para os bairros da cidade como o Bairro José de Anchieta, Bairro Floresta, Bairro Jardim São Paulo, e parte do Bairro Primavera.

A prefeitura pede à população que vai fazer poda de árvores, limpeza de quintais que deixem todos os entulhos em frente a suas casas.

Os materiais deverão ser colocados nas ruas e avenidas onde não existe asfalto pelos próprios moradores do bairro.

O titular da Semosp, Carlinhos Goebel, explica que os moradores terão a oportunidade de descartar móveis que não usam mais, latas, pneus, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água, restos de podas de árvores, entulhos de construção e lixos em geral.

Conforme a assessoria, a prefeitura já realiza este trabalho de limpeza diariamente, mas a força-tarefa propõe um trabalho de maior amplitude, que garantirá uma cidade ainda mais limpa e mais bonita, além de beneficiar também os proprietários de lote, que poderão contar com a operação para a retirada de lixos e entulhos de suas propriedades.