De acordo com o boletim de ocorrência, A.P.S., de 23 anos, chamou a Polícia Militar (PM) no pátio de um posto de combustíveis, em Vilhena, e relatou que estava dormindo em sua residência, localizada na Avenida Liberdade, no centro de Vilhena, quando ouviu a porta do imóvel ser arrombada.

Ainda segundo a vítima, foi atingido com pancada na cabeça, em seguida, foi amordaçado e amarrado. De acordo com A.P., durante o roubo, escutou vozes de homem e mulher.

Contudo, após o assalto, a vítima informou que conseguiu se livrar das cordas e procurou por ajuda no posto que fica próximo a sua casa. A.P., informou aos policiais que os bandidos levaram cerca de R$ 580,00 em dinheiro e um celular da marca Samsung A 20.

A vítima estava com um machucado grave na cabeça e foi levado por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Diante dos fatos, a guarnição que atendeu a ocorrência realizou diligências nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Púbica (Unisp) de Vilhena, para ser investigado.