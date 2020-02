Seguindo raciocínio da suposta contratação do atleta uruguaio Loco Abreu em outubro passado pelo Cacoalense (lembre AQUI), agora é a vez da suposta contratação do goleiro Bruno Fernandes, ex-flamengo, para atuar no campeonato rondoniense pelo Guajará Esporte Clube, do município de Guajará-Mirim.

E o pior é que o time, através de sua página no Facebook, desmentiu o próprio presidente do clube, Lauro Evangelista, que revelou em nível nacional a existência de negociação pelo atleta.

Ao G1, Evangelista confirmou que a diretoria do time estava em fase de detalhes pela contratação de Bruno, principalmente no relacionado a salários.

"A gente vê na mídia que têm pessoas que vão aceitar e pessoas que repudiam. Mas, eu vejo que o ser humano deve ser colocado na sociedade e ele não deve nada a Justiça, a não ser a de Deus. Estamos na fase de detalhes, que são os salários e a torcida, e é isso, eu prefiro analisar sempre pelo lado positivo. Pelo lado negativo eu não trago" explicou Lauro.

Contudo, em nota oficial, a diretoria do Guajará informou que "não existe negociação com o goleiro Bruno Fernandes, ex @flamengo . O GEC informa que seria um prazer enorme ter o jogador em seu elenco e respeita a história dele dentro de campo, porém em nenhum momento o atleta foi oferecido ao clube".

As declarações do presidente do clube e agora a negativa da diretoria via Facebook – assim como aconteceu com a suposta contratação de Loco Abreu pelo Cacoalense – evidenciam a intenção dos clubes rondonienses em usar nomes de atletas populares para garantir visibilidade nacional.