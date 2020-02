A 6ª edição do Dia de Negócio, está confirmada para os dias 20, 21 e 22, na cidade de Colorado do Oeste. Haverá rodadas de negociações com diversas empresas do agronegócio da região.

PROGRAMAÇÃO

Dia 20 das 08h00 às 18 horas as empresas participantes apresentarão seus produtos com as melhores ofertas, a tarde acontece palestra com renomado especialista em pastagens, sendo dois momentos de palestra sobre capim Annoni (capim PT/barba de bode), as 15 horas e as 19 horas.

Dia 21 segue as rodadas de negociações e também terá audiência pública com a comissão de agricultura da Assembleia Legislativa (ALE) de Rondônia voltada aos pequenos produtores rurais, tendo como pauta, a produção de leite.

Dia 22 continua as rodadas de negócios pelo parque até a finalização as 18 horas e leilão JLB com chancela PMGZ a partir das 13 horas.