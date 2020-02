Aconteceu no último fim de semana, entre os dias 22, 23 e 24, em Colorado do Oeste, a 2ª Copa Bom de Bola, categorias de base, na modalidade futsal, sendo as seguintes categoria, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, masculino e sub 17, feminino.

O evento contou com a participação de 8 municípios, e 10 escolinhas de futebol, entre elas de Cabixi, Chupinguaia, Corumbiara, Vilhena, Campo Novo de Rondônia, Sapezal-MT, Comodoro-MT e Conquista do Oeste-MT. Mais de 300 atletas marcaram presença.

A competição foi organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, lazer e Juventude, através do secretário de esporte Almiro Dias. O evento contou com apoio do prefeito José Ribamar e do vice-prefeito João da Fórmula 1.

Confira a classificação:

Categoria Sub 11

1° lugar Cabixi

2° lugar Comodoro-MT

Categoria Sub 13

1° lugar América

2° lugar Cadef

Categoria Sub 15

1° lugar Sapezal-MT

2° lugar Colorado

Categoria Sub 17

1° lugar Sapezal-MT

2° lugar Colorado

Categoria feminino Sub 17

1° lugar Colorado

2° lugar Chupinguaia

