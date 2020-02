No ano de 2015, a moradora de Colorado do Oeste Rosalina Ribeiro de Oliveira entrou em contato com a equipe do Extra de Rondônia em busca dos familiares que não via há mais de 44 anos <Leia aqui>.

Com a repercussão da matéria, Rosalina encontrou o pai e os oito irmãos em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul (MS) <Leia aqui>. No mesmo ano, a coloradense foi ao Mato Grosso do Sul passar as festividades de fim de ano com os familiares.

Após o reencontro, os familiares mantiveram contato via telefone e internet, e em fevereiro de 2020 o irmão de Rosalina, Sebastião Marcos Ribeiro acompanhado da esposa Sandra Barcela veio visita-los em Colorado.