Embora o clube negue qualquer negociação oficial, acabou se tornando notícia nacional, uma eventual intenção do clube de futebol de Guajará Mirim, de contratar o goleiro Bruno.

Aquele mesmo! O Guajará estaria pensando em negociar com o atleta, condenado por ter sido o mentor de um dos crimes mais terríveis da recente história do país? Destacada pela imprensa nacional, a informação é negada pelo clube, embora se saiba, é claro, que uma noticia dessas não surja do nada. Bruno era rico e famoso, até que decidiu mandar matar a ex amante, com quem teve um filho, para não pagar pensão alimentícia.

O cadáver da jovem até hoje não foi localizado. Bruno foi condenado a mais de 20 anos de cadeia, mas cumpre parte da pena em regime semiaberto. Tentou assinar com vários clubes, país afora. Mesmo depois de acordos salariais feitos, as torcidas dos clubes se rebelaram e não aceitaram a contratação. O caso do assassinato de Eliza Samudio, começou em 2010, quando a mulher, que tinha um filho com o goleiro Bruno, do Flamengo, um dos mais importantes jogadores do futebol brasileiro na época, desapareceu misteriosamente.

As investigações apontaram para um crime cruel, em que a jovem teria sido assassinada, seu corpo esquartejado e enterrado sob uma camada de concreto. Bruno Fernandes foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão. Não foi julgado pela ocultação do cadáver, porque o crime prescreveu. Durante várias semanas e nos anos seguintes, o brasileiro foi exposto a detalhes recheados de crueldade, maldade, frieza, com que os envolvidos no assassinato agiram. Tal como o caso da jovem Suzana Von Richthofen, que ajudou a matar os pais, Bruno caiu no ideário popular como responsável por um dos mais assustadores crimes de todos os tempos.

Condenado em 2012, Bruno foi autorizado pela Justiça, para trabalhar durante o dia e dormir na prisão. Desde lá, tem tentado voltar ao futebol, obviamente em pequenos clubes. Nas tentativas já feitas, mesmo com acordos alinhavados, ele acabou não fechado as negociações para voltar a praticar sua profissão, porque as torcidas não o aceitaram. Reações duríssimas pelas redes sociais, fizeram com que as diretorias dos times, desistissem de ter um dos mais consagrados atleta do futebol brasileiro, para defender suas cores.

O problema poderia se repetir aqui mesmo. O presidente do clube rondoniense, Lauro Evangelista, reconhece que a contratação, se houvesse, seria polêmica, até porque parte da torcida já se manifestou contrária, pelas redes sociais. Para ele, Bruno já cumpriu sua pena e tem direito de voltar à sociedade. “Ele já pagou por sua culpa e agora só pode ser julgado por Deus”, disse ao site G1. Mesmo assim, a direção do clube votou atrás e avisou que não há negociação com o atleta. Esse é, desde que surgiu, o único assunto da cidade fronteiriça. Bruno viria, junto com toda a sua carga de problemas ou será que, outra vez, rechaçado pelos torcedores, não conseguirá outra vez voltar à sua profissão?

DANIEL CONTESTA DECISÃO JUDICIAL

O ex governador Daniel Pereira volta ao ataque. Ele tem feito duras críticas sobre a operação Pau Oco, da Polícia Civil e Ministério Público, em que foi incluído como suspeito, sobre pretensos crimes cometidos na Secretaria de Meio Ambiente, a Sedam, no curto período em que comandou o Estado, que estão sendo investigados. Agora, emitiu texto contra uma decisão judicial, que determinou o envio do processo para o STF, decisão baseada, segundo Daniel, numa súmula do próprio STF que não tem mais validade há bastante tempo.

Sem meias palavras, Daniel Pereira escreveu (e autorizou a publicação) de texto extremamente crítico contra a medida. Não escolheu as palavras para fazer suas críticas. Escreveu: “tempos duros para a Magistratura rondoniense. Até hoje tínhamos advogados chicaneiros. Agora, Rondônia cria a figura do Magistrado procrastinador, ao mandar para o STF, sem pedido das partes, um inquérito conhecido pelos abusos a Polícia Civil, com anuência de integrantes do Ministério Público, que atuaram naquele inquérito vergonhoso”.

MAIS PROTESTOS E CRÍTICAS

O ex governador prossegue com seus duros comentários sobre a Operação Pau Oco, realizada em abril do ano passado: “o pior é a decisão ser fundamentada em uma súmula do STF, a de número 394, que já está cancelada desde algum tempo”. Daniel Pereira também critica uma servidora da Justiça, dona Gisele (não escreveu o sobrenome), que, segundo ele “continua a exercer o mister de Desembargadora, sem ter essas prerrogativas”. Daniel continua protestando contra a operação da Polícia Civil, que chegou à sua casa e, segundo ele, com truculência e falta de respeito, assustou a ele e à sua família.

Disse que a investigação está recheada de erros, de depoimentos transcritos completamente fora do contexto em que foram dados e uma série de outras irregularidades. Ainda ironizou sobre o governo que o sucedeu, afirmando que “isso é pior do que a tacanha e bizarra iniciativa do Governo Marcos Rocha, em querer censurar a literatura em Rondônia”. Daniel está chamando todo o mundo pra briga…

PM: PRAZO É ABRIL

A situação da Polícia Militar em todo o Brasil começa a preocupar as autoridades de todos os Estados, depois do grave motim do Ceará, que ainda perdura e que pode criar uma cizânia muito séria entre as forças de segurança do país. Mesmo com a ameaça de severas punições, chegando até a expulsão de lideres do movimento, parte da PM cearense continua amotinada e desafiando não só o governo do Estado e o da União, como também a própria Constituição do nosso país, que proíbe greve de militares da área da segurança.

Há informações não oficiais que o próximo a enfrentar problemas com sua Polícia Militar será o governador de São Paulo, João Dória. Mas há outros na fila. A Asfapom, associação dos PMs de Rondônia, presidida pelo ex deputado estadual Jesuíno Boabaid, está pressionando o governo estadual por reajustes e outras melhorias. Há conversas adiantadas, até porque o governador Marcos Rocha é ex policial militar e fala a linguagem da categoria. O problema é que a entidade que cuida dos interesses dos PMs tem reclamado de falta de ação. O prazo final para um acordo seria o mês de abril. Até lá, as negociações prosseguem…

VEM AÍ A ALAMEDA EURO TOURINHO!

Eles são amigos de longos anos. Reúnem-se todos os dias para longas conversas, papos profundos, brincadeiras, piadas e uma boa cerveja. São frequentadores de um ponto tradicional de Porto velho, o Buraco do Candiru, um boteco que atrai ilustres frequentadores. Um deles, até recentemente, era o jornalista e empresário Euro Tourinho, uma das figuras mais queridas de Porto Velho e da história de Rondônia, que faleceu aos 97 anos.

Agora, seus amigos de sempre querem fazer a ele uma homenagem especial: transformar a Rua Guiana, onde fica o Buraco do Candiru, em Alameda Euro Tourinho. A proposta foi entregue ao presidente da Câmara, Edwilson Negreiros, na semana passada. Negreiros prometeu não só apoio, como urgência na tramitação da proposta. Entre os ilustres frequentadores que assinaram a petição: Odair Martini, Marcus Vinícius Danin (dono do bar), Sílvio Persivo, Emanuel Casara, João Paulo Viana, Cândido Ocampo Fernandes, Carlos Henrique Ângelo, Dante Ribeiro da Fonseca, Demétrio Justo Filho e Luiz Carlos Ferreira da Silva Marques.

ESTÁ FICANDO CADA VEZ MAIS RIDÍCULO

A absurda e doentia parcialidade com que a imprensa brasileira, em sua maioria, trata qualquer assunto envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, é alguma coisa de merecer estudo psiquiátrico, tal o noticiário ridículo divulgado principalmente em grandes sites e nos poucos jornalões impressos, que ainda existem no país. Praticamente nenhum dos grandes avanços já conquistados em pouco mais de um ano de governo, por Bolsonaro e sua equipe, merecem destaque especial. Nem a corrupção zero (nenhum caso foi denunciado, até agora, pelo menos!), a grande queda nos números do desemprego; a menor inflação em décadas; a volta do aquecimento da economia; a reforma da Previdência: tudo isso é visto sempre sob o prisma apenas do censo crítico, como se não houvesse mérito algum.

Claro que a mídia escreve uma coisa e o povo vê outra, completamente diferente. Mas isso, para essa nojenta parcialidade, não importa. Agora, a grande manchete é que Bolsonaro andou de moto pelo Guarujá, em São Paulo, sem prender o capacete. Deveria ser multado, preso, fuzilado, segundo alguns textos doentios. Essa gente vai acabar destruindo a imprensa brasileira, tentando impor sua ideologia à fórceps. Serão desmascarados ou conseguirão impor a mentira?

A (IN)SEGURANÇA NAS ÁREAS RURAIS

A insegurança pública nas cidades já é assustadora. E está chegando cada vez mais forte nas áreas rurais. Quadrilhas e grupos, entre três e cinco bandidos, atacam propriedades, ameaçando matar moradores e levando tudo o que podem. Nos últimos tempos ninguém foi preso, mesmo depois de várias ocorrências registradas, em diferentes pontos do Estado. No final de semana, mais dois casos: um na zona rural de Ariquemes e outro em Cujubim.

Em ambos, os bandidos renderam as famílias e levaram máquinas, equipamentos, motosserras, documentos pessoais, dinheiro. Agrediram, ameaçaram matar a todos e saíram tranquilamente, sem qualquer problema. Quando a polícia foi chamada, claro que não localizou mais nem sequer pista dos criminosos. Como os casos têm se multiplicado, não está na hora das autoridades policiais começarem a dar atenção especial a esse tipo de ação criminosa?

O ANO ESTÁ COMEÇANDO!

Enfim, começa o ano de verdade. É assim no Brasil, há décadas. Nesse quesito, não evoluímos, assim como mantemos os mesmos defeitos, como por exemplo o número exagerado de feriados. Terminada a festa, entra-se de corpo e alma no ano que temos pela frente. Vamos andar em direção a mais um recorde de impostos, já que nos dois primeiros meses, normalmente menos produtivos, os cofres do país já arrecadaram mais de 430 bilhões de reais e caminhando para os 450 bilhões.

A arrecadação deverá chegar, muito em breve, algo em torno de meio trilhão. Ano de eleições municipais, com injeção de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais só com o Fundo Partidário. O 2020 começa a esquentar, assim como tem sido aquecida nossa economia, tanto em nível estadual quanto federal. As coisas começam mesmo agora. Que tenhamos um ano bom, enfim!

PERGUNTINHA

Você concorda ou não que envolvidos em crimes famosos, como o goleiro Bruno e Suzane Von Richthofen, tenham direito a recomeçarem suas vidas, depois de cumprirem as penas a que são condenados?