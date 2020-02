O sistema do “Dia C” já está aberto. Com isso, as cooperativas rondonienses já podem inscrever suas iniciativas no site e contar um pouco da transformação que geram em suas comunidades.

O “Dia de Cooperar” também conhecido por “Dia C” é um grande movimento nacional de iniciativas voluntárias, contínuas e transformadoras, realizadas pelas cooperativas brasileiras, levantando a bandeira do cooperativismo por um mundo mais justo, equilibrado e com melhores oportunidades para todos.

No ano de 2019 a ação do “Dia C” foi realizada na cidade de Ji-Paraná, na qual a campanha beneficiou muitas famílias, que além de conhecerem melhor o cooperativismo, tiveram acesso a uma série de serviços gratuitos de promoção à cidadania.

Neste ano a 7º edição do “Dia de Cooperar”, será realizado no dia 04 de julho na cidade de Ji Paraná, com local e horários a serem definidos.

Para inscrever sua cooperativa, individualmente ou em parceria com outras é necessário preencher, obrigatoriamente, a inscrição online no site: http://sisdiac.somoscooperativismo.coop.br/diac/externo/loginCooperativa.seam.

PASSO A PASSO PARA INSCRIÇÃO

Ao digitar o CNPJ da cooperativa, o usuário deverá clicar na lupa ao lado e automaticamente o sistema buscará os dados cadastrados. Na sequência, confirme ou atualize endereço, telefone e e-mail, etc. Em seguida, será gerado um número de identificação. Este número de identificação será utilizado por todo o período da campanha e cada vez que a cooperativa acessar o sistema deverá utilizá-lo para acompanhar a evolução de seu projeto.

Vale lembrar, que a cooperativa poderá ter mais de uma iniciativa cadastrada. O número de identificação dará acesso a todas as ações cadastradas. A partir do mesmo número de identificação, poderá resgatar dados cadastrados em todas as edições do “Dia de Cooperar”, sem que haja necessidade de realizar o preenchimento dos dados a cada novo ciclo da campanha.

Caso haja a participação de Postos de Atendimento (PAs) e outras cooperativas na mesma iniciativa, a inscrição online deverá ser feita uma única vez no SISDiaC.

A inscrição da cooperativa no “Dia C”, também autoriza o Sescoop a divulgar os trabalhos desenvolvidos, bem como as imagens recebidas, em todos os seus meios e canais de comunicação.

Para maiores informações basta ligar no setor de Promoção Social do Sescoop-RO, através dos telefones (69) 3224-6116 / 9955-2936 falar com Ana ou Carina.