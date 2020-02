A Cachaça Sucuri produzida pelo empresário João Zanin, está com um novo produto, agora a versão lançada é envelhecida há um ano em barril de jequitibá.

O produtor de cachaça explica que o diferencial desta edição além da madeira que atribui um novo sabor a bebida é a tonalidade incolor, o que dá um aspecto de natural e amadurecida.

“Essa nova cachaça possui alta qualidade como a maioria de nossas produções, ela é muito boa para consumir tanto pura quanto como caipirinha e alguns aperitivos”, destacou o empresário.

O lançamento do novo produto foi realizado via Facebook com sorteio de um kit de caipirinha completo, além de duas garrafas da nova cachaça no Instagram.

A cachaçaria possui ainda duas outras versões, a bebida envelhecida em um e dois anos em barril de carvalho, com tonalidade mais amarelada e sabor diferenciado.

Para quem quiser saborear a nova versão da cachaça, poderá encontrá-la nas distribuidoras de bebidas e no Rancho Sucuri, localizado na BR-174, divisa de Mato Grosso com Vilhena. Maiores informações podem ser obtidas através das redes sociais.