Nos dias 17, 19 e 20, policiais militares do 3º BPM de Vilhena, realizaram ciclo de palestras com as temáticas “Prevenção de drogas”, “Sexualidade e gravidez na adolescência” e “Fisiologia das emoções e Saúde emocional”, na escola Cecília Meireles.

Os dois primeiros dias do evento foram voltados para os alunos de 6º ao 9º ano e com as palestras “Previsão de drogas”, ministrada pela Cabo PM Elaine Maria, instrutora do Proerd e as explanações sobre o tema “Sexualidade e gravidez na adolescência” realizada pelo 3º Sargento PM Jansen, do Comando Regional de Policiamento III.

O último dia foi voltado à equipe técnica e professores da instituição, com a temática “Fisiologia das emoções e Saúde emocional” ministrada pela Capitã Psicóloga PM Daiana, da Formação Sanitária do 3º BPM. Os profissionais da educação também participaram de uma atividade de ginástica laboral.

Paralela à instrução, aconteceram atividades de interatividade e higiene individual, com dinâmicas e cortes de cabelos aos alunos, fruto da parceria com uma barbearia da cidade.

O ciclo de palestras na escola é uma das partes componentes dos Projetos de Polícia Comunitária, que constituem-se como uma nova filosofia e um conjunto de estratégias que reafirmam as funções de uma “polícia da sociedade”.