A Polícia Civil (PC) de Vilhena concluiu as investigações de um crime ocorrido em 5 de janeiro de 2014, no distrito do Guaporé, no município de Chupinguaia.

O delegado da PC, Núbio Lopes de Oliveira, reuniu a imprensa local para repassar informações do crime qualificado como tentativa de homicídio privilegiado, tem como autora R.R.H.A e como vítima Silvaney Lima Rodrigues.

Ela desferiu três facadas no homem dentro de um bar localizado nos fundos da escola WalterJosé Zanela, por volta das 02h40.

Ao avaliar o crime como atípico, o delegado explicou, a princípio, que a principal dificuldade das investigações foi a distância.

Conforme as investigações, no dia do crime, a acusada e seu então marido entraram no referido bar para comprar cerveja. Lá estava Silvaney, aparentemente bêbado, que pediu ao marido para que pagasse uma cerveja pra ele. Com a negativa, Sivaney xingou o marido de corno.

Indignada, R.R.H.A interpelou Silvaney e perguntou a razão de ter chamado seu marido de corno. A pós insistir na resposta, ela foi chamada de vagabunda.

O relatório aponta que, ainda, Silvaney teria dado um tapa na nádega dela. Foi nesse momento que R.R.H.A se apossou de uma faca e desferiu três golpes no homem. Logo, ela e o marido evadiram-se do local dos fatos.

Para o delegado, as investigações demonstram que a autora praticou a conduta sob domínio de violenta emoção

“Em que pese que houve perigo de vida, no entender deste delegado de polícia, a mulher praticou a conduta sob domínio de violenta emoção, ou seja, ela foi xingada de vagabunda por um estranho e, ainda, tocado as nádegas. Uma forma grave de ofensa. Estamos tratando de uma provocação injusta da própria vítima e não de homicídio privilegiado”, disse Núbio.

Para ele, a situação é causa de diminuição de pena, em sendo caso da denúncia ser recebida e se ela foi denunciada, no final do processo. “Nós estamos falando de uma tentativa de homicídio privilegiado porque o homem não faleceu”, observa.