A colheita da soja avança, ao passo que as exportações apresentam menor ritmo. Ainda assim, pesquisas do Cepea apontam que os valores domésticos do grão e dos derivados registram pequenas altas.

A sustentação vem do elevado patamar do dólar, que aumenta a paridade de exportação (em reais), apesar da pressão sobre os preços FOB portos.

No mercado internacional, as primeiras estimativas sobre a safra 2020/21 apontam recuperação da área com soja. No campo, o clima no Sul e no Centro-Oeste brasileiro permite que a colheita de soja e o semeio de milho ocorram de forma acelerada.

Em algumas regiões de Mato Grosso e de Goiás, contudo, chuvas mais intensas preocupam produtores consultados pelo Cepea que estão com as lavouras prontas para colheita. Entre 14 e 21 de fevereiro, os Indicadores ESALQ/BM&FBovespa da soja Paranaguá (PR) e CEPEA/ESALQ Paraná subiram 0,25% e 1,4%, respectivamente, fechando a R$ 88,80/sc de 60 kg e a R$ 81,64/sc.