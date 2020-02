Um grupo de coordenadores do Departamento de Estradas, Transportes e Serviços Públicos (DER) de Rondônia visitou a redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, na manhã desta sexta-feira, 28, para explicar os trabalhos desenvolvidos pela equipe em várias rodovias estaduais localizadas na região do Cone Sul de Rondônia.

Entres outros, o grupo é formado por Carlos André da Silva Moraes (coordenador de operações de fiscalização), Diego Delani (engenheiro e residente de Vilhena), Lucas Poletto (engenheiro e residente da regional de Colorado do Oeste), além de Paulo Bernardo (engenheiro e coordenador usinas DER – COUSA).

Ao site, Moraes explicou que as ações – através de trabalho em conjunto entre as residências de Vilhena e Colorado do Oeste – compreendem a recuperação de trechos em vários locais, como na conhecida “Rodovia do Boi”, localizada na rodovia 370; recuperação da RO-391, no trecho da BR-364, e a cidade de Chupinguaia; assim como RO-370 que liga os trechos entre Colorado do Oeste a Cabixi.

Com relação à “Rodovia do Boi”, Moraes informou que o trabalho é emergencial e está em fase de conclusão “Hoje a rodovia já se encontra trafegável nos pontos que estavam prejudicando a trafegabilidade de veículos”, comentou.

Com relação à RO-391, ele disse que, neste momento, está em fase de diligências para começar os trabalhos dentro de 20 dias, visando retomar a operação que já foi iniciada.

“Trazemos esse novo modelo de gestão que envolve ação conjunta entre as residências, quando todas se unem para o bem da população. Hoje o DER apresenta essa proposta determinada por nosso governador Marcos Rocha, que trabalha em prol do povo para essas ações efetivas”, ressaltou.