André Aparecido de Souza, de 31 anos, morreu na noite desta quinta-feira, 27, após sofrer acidente de trânsito na cidade de Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Wilma da Silva Floriano, dirigia um caro Fiat Toro, e seguia pela Avenida das Nações, sentido Colorado, quando chegou na esquina da Rua Brasília, fazia conversão a esquerda, neste momento foi atingida pelo motoqueiro, no qual trafegava no mesmo sentido.

No impacto, o motociclista sofreu politraumatismo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo ao Hospital São Lucas, e em seguida encaminhado para a cidade de Cacoal, pois em Vilhena, não havia vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Contudo, André não resistiu aos ferimentos e morreu chegando na cidade de Colorado do Oeste.

A Polícia Militar (PM), isolou a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Técnico-científica (Politec).