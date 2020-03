Na noite de quinta-feira, 27, o deputado federal e presidente do (PSB) Mauro Nazif juntamente com o deputado estadual Chiquinho da Emater, estiveram com filiados do Partido Socialista Brasileiro, participando de uma reunião na sede do PSB para discutir junto aos membros as diretrizes a serem tomadas nas eleições de 2020, em Porto Velho.

Na oportunidade, Chiquinho da Emater destacou a estrutura robusta do partido no Estado e no país, que possuí inúmeros Diretórios Municipais constituídos e com um desempenho expressivo nas últimas eleições.

Além disso, o parlamentar também fez elogios ao trabalho sério e comprometido do Mauro Nazif que é preferido por muitos para concorrer novamente a prefeitura da capital rondoniense, onde já foi prefeito deixando um bom legado, além de valorizar as potencialidades dos demais filiados pelo dinamismo desempenhado por todos.

“Estamos preparados para atuar na política regional para buscar mais benefícios para toda a população e a nossa metodologia e estrutura tem muito a contribuir com o crescimento do Estado”, enfatizou o deputado Chiquinho da Emater.

No final o parlamentar enfatizou que o Partido Socialista Brasileiro tem trabalhado para eleger prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras na eleição deste ano. E, disse que é salutar a necessidade da atuação de todos os filiados para debater, criticar, defender, combater e apresentar ideias e propostas para a evolução econômica, social, cultural e política, visando o bem comum em Rondônia.