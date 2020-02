Policiais militares do Núcleo de Inteligência (NI) e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) efetuavam buscas para localizarem veículos roubados quando na tarde de sexta-feira, 28, no bairro Marcos Freire, em Vilhena, abordaram um homem em atitude suspeita.

Durante busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda a quantia de R$ 1.504,00 em dinheiro.

O suspeito tem diversas passagens pela polícia e quando foi indagado se sabia algo sobre veículos roubados, ele demonstrou nervosismo. Foi então realizado busca no imóvel do suspeito que tem 27 anos, e localizado na sala uma moto Biz 125, de cor prata, placa NCF-7911/Chupinguaia, com sinais de adulteração na placa, uma Biz 125, de cor vermelha, placa QTC-4H85/Vilhena, e uma NXR 160 BROS, de cor branca, placa OHU-3735/Vilhena.

Em consulta ao sistema do DETRAN-RO, se verificou que consta restrição de furto/roubo para os veículos.

Foi também localizado durante revista na cozinha, atrás de um micro-ondas, uma balança de precisão, em condições de uso, juntamente com uma porção de entorpecente aparentando ser crack, pesando aproximadamente 47,1 gramas.

No quarto foi localizado dentro do guarda-roupa, no fundo de uma gaveta, 26 cartuchos da marca CBC, calibre .38, intactos, e demais objetos sendo; quatro botijas de gás de 13kg, um compressor, uma assadeira, um escapamento de moto, um refletor, três capacetes, um receptor de TV, um kit transmissão de moto, várias chaves de ignição e dois retrovisores.

Questionado sobre os veículos, o suspeito relatou ter ciência que eram produtos de roubo e que os adquiriu por R$ 1,5 mil cada, de um homem conhecido “Negão”, porém, não informou sobre seu paradeiro.

O suspeito informou ainda que havia encomendado de “Negão” uma motoneta de cor branca, e que iria comprar este veículo por R$ 1,5 mil valor este localizado em seu bolso, e que estaria à procura de compradores para os veículos, onde os venderia por R$ 3 mil cada.

Sobre os demais objetos localizados, o suspeito não soube justificar a procedência, e tendo ciência que o mesmo não trabalha, ficou evidente que se utiliza do comércio de entorpecente para receptar produtos ilícitos.

Diante dos fatos, os objetos e o suspeito foram levados para Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).