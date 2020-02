Na manhã deste sábado, 29, a redação do Extra de Rondônia, recebeu fotos e vídeo de pais de alunos, onde mostram as péssimas condições de trafegabilidade das estradas na região de Chupinguaia.

De acordo com informação, são quatro coletivos que trafegam diariamente por essa estrada transportando alunos. Essa via é conhecida como linha 105, no distrito de Novo Plano, e está totalmente intrafegável.

Os ônibus escolares não conseguem vencer os atoleiros e ficam pelo meio do caminho, prejudicando centenas de alunos que precisam chegar ao colégio. Além disso, a produção agrícola da região também é afetada por falta de estrada em condições de trafegabilidade.

Com isso, indignados com o descaso do poder público em sanar os problemas na época de estiagem para quando chegar no período chuvoso não passarem por isso, pais de alunos e sitiantes gravaram vídeo e tiraram fotos para mostrar a situação caótica de sofrimento que eles passam para terem acesso a sala de aula e escoar a produção.

