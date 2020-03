Anunciada com toda pompa em janeiro deste ano, a obra de iluminação LED, executada em quase toda a extensão da avenida Melvin Jones, começa a incomodar os moradores em decorrência da lentidão do trabalho em Vilhena.

Através da rede sociais, um morador, identificado como Anderson estevam, mostrou como fica a avenida em horário noturno: totalmente às escuras.

Ele também reclamou das valetas deixadas na avenida, o que – segundo ele – já teria danificado alguns veículos.

“Parabéns Prefeito e Vereadores. A Av Melvin Jones ficou linda com as lâmpadas de LED… e obrigado por deixar essas valetas atravessadas na rua que deixaram pra amassar a roda das motos. Ótimo trabalho!!!”, ironizou.

A matéria, que teve 180 comentários e inúmeros compartilhamentos, chamou a atenção de assessores da prefeitura de Vilhena, que rapidamente se encarregaram de dar uma resposta aos questionamentos dos internautas.

A assessoria explicou que “a empresa já finalizou toda a instalação da estrutura que é necessária para receber a fiação. Agora está aguardando a chegada dos postes para finalizar a obra que está dentro do prazo e, durante sua realização, que envolveu a retirada de toda a fiação, inevitavelmente a rua ficará sem iluminação.

Sobre as valetas, a assessoria informou que “a equipe da operação tapa-buraco irá segunda-feira na avenida para recuperar os buracos do centro da via. No entanto, os que estão nos cantos são responsabilidade da empresa vencedora da licitação que executa a obra”.

A OBRA

A iluminação LED tem o valor de R$ 640 mil; serão instalados postes de 8 metros de altura em toda a extensão da Melvin Jones até a Perimetral. O prazo da obra é de 90 dias (leia mais AQUI).