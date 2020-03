Com pouco mais de 130 pessoas pagantes, o Vilhenense Esportivo Clube venceu Pimentense, de virada, pelo placar de 2 a 1 na tarde de sábado, 28, no estádio Arnaldo Lopes Martins o “Portal da Amazônia”.

O time da casa iniciou o primeiro tempo jogando mal, com muitos erros passes e levando gol no início da partida.

Porém, com uma virada nos minutos finais da segunda etapa, o “Leão do Portal” garantiu seus três pontos e manteve a liderança isolada com 11 pontos no grupo “B” do campeonato.

O jogo foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Estadual. Markinhos abriu o placar para Pimentense, enquanto Ariel balançou duas vezes a rede para o Vilhenense no segundo tempo.

Na próxima rodada, o Leão do Portal, visita a União Cacoalense, no domingo,08, às 18h00, no estádio Aglair Tornelli, em Cacoal.

Já, o Pimentense, encara o Guaporé, no mesmo dia, às 16h00, no estádio Ângelo Cassol, em Rolim de Moura.

FICHA TÉCNICA:

** Vilhenense

Gil, Berg, Pablo, Júlio Cesar, Wembley; Lagoa, Leandrinho, Tukinha, Yan e Ariel. Técnico: Tiago Baizoco.

** Pimentense

Weslei, Witalo, Nino, Nem, Caio, Alemão; Matheus, Guatazinho, Bruno, Markinhos e Alex.