De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar (PM), foi informada que uma adolescente de 15 anos, havia sido vítima de tentativa de assalto. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 2, na Rua Luiz Antônio, no bairro BNH.

Uma guarnição foi mandada para o endereço citado e em contato com a vítima, ela relatou que estava em frente a sua residência, quando foi abordada por um homem numa moto CG de cor preta, ele desceu do veículo, colocou a mão debaixo da camisa simulando estar armado e anunciou o assalto, mandando que a garota entregasse seu celular, porém, a vítima disse que não portava nenhum aparelho. Com isso, o assaltante desistiu da ação, montou no veículo e foi embora.

A jovem, ainda informou que bandido era moreno, estava de camiseta vermelha. Ela não percebeu para que sentido o marginal fugiu. Os policiais que atenderam a ocorrência realizaram diligências nas proximidades, mas localizaram nenhum suspeito.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.