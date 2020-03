Com o objetivo de fomentar e desenvolver a cadeia produtiva da piscicultura em Rondônia, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), tem buscado novas parcerias e ações para difundir a cultura do tambaqui da Amazônia na mesa do brasileiro.

Na quinta-feira 27, o secretário da Seagri Evandro Padovani, o presidente da Associação dos Produtores de Peixe de Rondônia (Acripar), Francisco Hidalgo, e o diretor-técnico do Sebrae Rondônia, Samuel Almeida, reuniram-se com o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA), Gustavo Junqueira, em São Paulo, para alinhar e dar prosseguimento à comercialização do tambaqui da Amazônia no mercado paulistano.

De acordo com o secretário da Seagri Evandro Padovani, a comercialização do tambaqui da Amazônia em São Paulo irá fortalecer e desenvolver as atividades da piscicultura em Rondônia. “Estamos todos unidos em prol da cadeia produtiva do pescado do Brasil e da Amazônia. Agradeço ao governador, coronel Marcos Rocha, pelo incentivo e apoio ao nosso setor produtivo. Estamos aqui buscando melhorias para a cadeia produtiva do peixe do nosso Estado que vem crescendo a cada ano”, disse.

Padovani ainda informou que o secretário de Nacional Aquicultura e Pesca, Jorge Seif, tem dado o total apoio para o fomento da produção de peixes e para a melhoria na comercialização interna no país e no mercado internacional.

Para o presidente da Acripar, Francisco Hidalgo, essa é uma oportunidade muito importante para o Estado colocar o tambaqui da Amazônia no mercado nacional. “Esse é mais um investimento, mais uma ação fundamental para vencermos as nossas dificuldades e chamar a atenção, não só dos consumidores, mas também de investidores para o processamento desse peixe”, destacou.

O diretor-técnico do Sebrae Rondônia ressaltou que essa parceria visa promover o mercado do tambaqui no Brasil e expandir o consumo à população brasileira. “É um grande desafio do setor produtivo e das entidades em promover e fazer crescer esse setor tão importante e rico para o estado de Rondônia”, falou.

“É um grande prazer recebê-los em São Paulo para discutir a comercialização do tambaqui, o peixe da Amazônia, e as oportunidades que nós temos, não só no mercado de São Paulo, considerado o maior mercado consumidor de peixe do Brasil, mas também no mercado internacional, que tem buscado a proteína de peixe. Sem dúvidas, concentrando esforços, conseguiremos expandir esse nosso tesouro que é a pesca do Brasil”, relatou o secretário Gustavo Junqueira.

De acordo com os dados da Seagri, Rondônia é o maior produtor de peixes nativos em cativeiro e o terceiro maior produtor do Brasil. A produção de tambaqui representa 90% da produção do Estado, seguido de jatuarana 6%, pintado 2% e pirarucu 2%. Rondônia hoje é líder na produção nacional de tambaqui. A comitiva rondoniense também esteve na prefeitura de São Paulo para buscar parceria.