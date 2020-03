Heule Henrique Pereira de Oliveira, de 23 anos, conhecido por “Bundinha”, morto no começo da madrugada desta segunda-feira, 2, era oriundo de Ouro Preto do Oeste.

A vítima foi assassinada com cinco facadas, sendo: três no pescoço, uma nas costas e uma no abdome.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma testemunha que morava na casa com a vítima, contou que estava dormindo no quarto dos fundos quando ouviu barulho da porta sendo arrombada e em seguida escutou a vítima discutindo com pessoas, mas não soube precisar quantas, após ouviu barulho como se fosse tiros.

Algum tempo depois, a testemunha percebeu que os barulhos cessaram, com isso, foi até ao quarto da frente onde o colega estava, porém, o encontrou caído envolto a uma poça de sangue.

Ainda segundo a testemunha, pegou um carro Chevrolet Celta de cor vermelha que a vítima usava e saiu para avisar familiares, voltou e deixou o carro na frente da residência. O carro pertence a um vizinho que é cadeirante.

De acordo com a polícia, a vítima era usuário de drogas e tinha diversas passagens por furto, roubo e tráfico de entorpecentes.

O pai da vítima é funcionário de uma funerária em Ouro Preto e está a caminho de Vilhena para levar o corpo do filho.