Na noite de segunda-feira, 02, uma tentativa de roubo terminou com uma das vítimas baleada no bairro Jardim Clodoaldo em Cacoal.

Segundo as informações, o fato ocorreu na rua Marechal Deodoro da Fonseca, por volta das 21h, onde autor chegou na residência arrombou a porta da cozinha e de posse de uma arma tipo revólver calibre 38 de cor preta, tamanho médio, anunciou o assalto pedindo dinheiro, subtraindo o valor de R$350,00 de uma mulher por nome com iniciais E.S.D.A., e quando o assaltante fugindo da residência deu de frente com um homem por nome de iniciais J. A. D.

A.J, de 52 anos, que estava no banheiro que fica na parte externa na da residência, foi então que o autor pediu a chave de uma motocicleta Bros de cor azul PLACA QTJ-0870 ano 2018, o homem disse que a chave estava no veículo, momento esse que o larápio caminhou em direção a motocicleta e o proprietário reagiu tentando impedir o roubo, nesse momento o assaltante efetuou quatro disparos atingindo o idoso no braço esquerdo e nas duas pernas, já a esposa do baleado também foi atingida na altura da cintura e logo após o elemento empreendeu fuga juntamente com o comparsa que o esperava na esquina.

Diante a situação a Polícia Militar foi acionada e e esteve no local onde foi repassada algumas características do suspeito, sendo que ele usava camisa xadrez manga longa, magro, aproximadamente 1.70 de altura, moreno claro e barba serrada. É importante ressaltar que o assaltante fugiu desistindo de levar a motocicleta.

Os policiais realizaram várias diligencias no município, porém até o fechamento desta matéria ninguém foi preso.