O deputado Chiquinho da Emater (PSB) se reuniu pela manhã de segunda-feira 02, com o secretário Elias Rezende para mediar a solicitação em favor da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a cedência do antigo prédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), localizado na estrada de Santo Antônio para atender a região de Porto Velho.

A demanda atende o pedido da secretária de saúde da capital, Eliana Pasini que também esteve com o parlamentar explicando a Resende que através da cedência deste espaço será possível beneficiar a população destas regiões e do bairro Triângulo com mais agilidade e capacidade de atendimento, uma vez que as referidas localidades concentram um grande fluxo dos casos monitorados pela Semusa.

“Agradecemos a atenção do secretário Elias que autorizou a averiguação do espaço, bem como a realização de possíveis adequações mediante as necessidades para que haja a cedência do prédio conforme a solicitação em questão”, destacou Chiquinho da Emater.

De antemão, o secretário Elias pediu que Eliana Pasini providencie um documento respectivo ao Termo de Cessão de Uso que será viabilizado brevemente para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho.