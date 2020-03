“A confirmação do segundo caso de coronavírus (Covid-19) no Brasil requer medidas urgentes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) no sentido de ampliar a orientação aos profissionais de todos os hospitais e unidades de saúde em relação aos protocolos de atendimento e as medidas a serem adotadas nos casos de pacientes com suspeita do vírus”, alertou o deputado Cirone Deiró (Podemos), depois de receber informações de que há casos de pacientes com suspeitas do vírus que não estão recebendo os cuidados que o caso exige.

O Ministério da Saúde confirmou na última semana, o segundo caso, de paciente contaminados durante viagens fora do País. Segundo informações, mais de 50 países já confirmaram a circulação do coronavírus. O parlamentar chamou a atenção para o fato de que os dois casos confirmados no Brasil, ser de pacientes que viajaram ao exterior.

“Rondônia é um Estado em que muitas pessoas viajam para os países que já confirmaram a circulação do vírus. Por isso, precisamos ampliar as medidas de prevenção, enfrentamento e conscientização da população em relação ao coronavírus”, registrou.

Cirone Deiró afirmou que não há motivo para pânico, mas que a Secretaria de Estado da Saúde deve promover uma ampla campanha de conscientização da população em relação as medidas a serem adotadas para prevenir contra a contaminação.

“A prevenção sempre será mais humana, porque pode contribuir para salvar vidas, além de representar um custo baixo aos cofres públicos”, alertou ao destacar que a população deve reforçar o hábito de lavar as mãos com água e sabão com frequência.