O acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira, 03, no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Marques Henrique, no centro de Vilhena.

De acordo com informações, a condutora da motoneta Biz, 125 de cor vermelha, seguia pela Avenida Barão do Rio Branco, sentido 5º Bec, quando ao chegar no cruzamento, colidiu com um Fiat Siena, na qual o motorista trafegava pela Rua Marques Henrique, sentido Unir, teria avançado a placa de “PARE”, ocasionando o acidente.

No impacto, a motociclista sofreu uma possível fratura na perna esquerda e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para perícia técnica, e logo após, registrou o boletim de ocorrência.