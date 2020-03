A moradora e servidora municipal de Cerejeiras, Maria Dilce Dias de Morais, entrou em contato com a equipe do Extra de Rondônia relatando o drama que tem enfrentado para retomar a posse da casa da mãe localizada no município de Pimenteiras.

Segundo Dilce, a mãe faleceu há cinco anos, deixando uma casa como herança em Pimenteiras, mas por ter se casado novamente, os filhos preferiram deixar o terreno com o atual marido, já que o mesmo era de muita idade e encontrava-se doente.

Após um tempo, o então padrasto conheceu uma mulher, na qual iniciou um relacionamento a distância, já que a mesma morava em Vilhena. Recentemente o homem morreu e a namorada se apossou do imóvel, não permitindo que os filhos da antiga proprietária retirassem nem as fotos de família.

Com isso a atual mulher, recorreu à Justiça com um pedido de posse total do imóvel e o caso segue sob analise.