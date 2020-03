Na noite de segunda-feira, 02, um grave acidente aconteceu na Avenida das Comunicações próximo ao residencial Vila Flora, em Cacoal.

Segundo testemunhas, um homem trafegava fazendo ziguezague e aparentando estar embriagado, momento esse que outro motociclista atravessou na frente da vítima de 55 anos e provocou o acidente, com o impacto, os envolvidos foram arremessados contra o chão, porém, as outras pessoas envolvidas se levantaram pegaram a motocicleta e fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu ao local do fato, momento esse que se depararam com uma mulher prestando socorro ao idoso e posteriormente uma equipe do Corpo de Bombeiros que encaminhou a vítima ao Hospital Heuro. Porém, o homem não resistiu aos fermentários e morreu ao dar entrada no hospital.

A vítima foi identificada como Arlindo Buss. Diante a situação os policiais solicitaram da central que ficassem atentos as câmeras de videomonitoramento para tentar identificar as pessoas envolvidas que fugiram do local. A polícia foi até a residência do idoso, porém, no endereço repassado ninguém o conhecia.

A Pericia Técnico-científica (Politec) foi acionada e realizou os trabalhos de praxe e após o corpo foi liberado para remoção.