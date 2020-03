A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) visitou esta semana o município de Pimenteiras do Oeste.

Recepcionada por autoridades locais, a parlamentar foi até o Hospital Municipal de Pequeno Porte, João Cancio Fernandes Leite, onde constatou a instalação de um moderno aparelho de ultrassonografia que ela destinou para esse município.

O aparelho foi adquirido através de emenda da deputada, no valor de R$ 100 mil. O município participou com a contrapartida no valor de R$ 30 mil.

A partir de agora, o município vai poder atender a demanda local, sem precisar que pacientes sejam deslocados a outras cidades.

Entre outros benefícios, Rosangela Donadon também destinou R$ 200 mil para aquisição de medicamentos e materiais pensos que foram destinados para atender o hospital municipal, uma ambulância Semi UTI e R$ 80 mil para aquisição de mobílias que foi destinada à creche municipal. Os investimentos são do esforço do prefeito Olvindo Luiz Dondé e solicitação do presidente da Câmara, Luiz Carlos.

“Os projetos passaram por diversas fases e graças a Deus os valores das emendas foram liberadas e o município adquiriu o equipamento e demais itens necessários para atender os munícipes de Pimenteiras”, disse Rosangela.

Luiz Carlos também comentou os benefícios: “A população vai sentir a diferença, em breve. O tempo médio para os exames vai ter diminuição. É uma intermediação importante da deputada Rosangela Donadon, que nos ajuda a resolver uma das demandas mais urgentes que temos”.

>>> DEPUTADA FALA DO BENEFÍCIO EM VÍDEO:

https://