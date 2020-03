De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar (PM), foi informada que uma loja na Avenida Major Amarante havia sido furtada. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira, 02, no centro de Vilhena.

Uma guarnição foi solicitara para ir até ao endereço citado acima e contato com a vítima, este relatou que é proprietário do estabelecimento comercial, e através das imagens das câmeras de segurança visualizou um homem entrando na loja. Contudo se distraiu por um momento e quando percebeu a pessoa havia furtado um relógio no valor de R$ 730,00 e deixado o local.

A guarnição que atendeu a ocorrência viram as imagens da ação do suspeito, e reconheceram o ladrão como sendo A.C.S., de 38 anos, conhecido pelo apelido de “Babi”. Com isso, realizaram diligências e localizaram o suspeito na Avenida Curitiba, e ao ser revistado não foi encontrado nada com ele. Porém, ao ser questionado, A.C., confessou ser autor do furto, mas não quis revelar onde tinha deixado o relógio.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).