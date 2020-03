O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) recebeu no gabinete na manhã de terça-feira 03, o secretário de agricultura do município de Vilhena Jair Dorneles juntamente com o assessor do prefeito Gilson Carlos Ferreira.

Na ocasião, os representantes do município fizeram o convite ao parlamentar para prestigiar “Dia de Piscicultura e o Festival do Tambaqui” que será realizado no dia 21 de março no Parque de Exposições de Vilhena.

O secretário de agricultura Jair Dorneles afirmou estar acompanhando de perto cada projeto. “O município se desenvolve em parceria com grandes investimentos, e essas parcerias foram fundamentais para a produção dos peixes com os pequenos produtores”.

Segundo o deputado Luizinho esse projeto irá impulsionar a economia do município e região, porque oferece uma nova alternativa de renda para os pequenos produtores de peixe do Cone Sul. “Fico bastante animado com o convite e pretendo me organizar para participar do Dia de Piscicultura e do Festival do Tambaqui”, concluiu ele.