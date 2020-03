O prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT), acompanhado dos vereadores Jesus Reginaldo da Cunha (PDT) e Euzito de Brito Leite (MDB), se reuniram na terça-feira 03, com o deputado estadual Lebrão (MDB) para discutir o empenho da emenda voltada a infraestrutura do município.

Na ocasião, o grupo político de Pimenteiras cobrou do parlamentar à consolidação do recurso no valor de R$ 200 mil junto ao governo de Estado através do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), destinados a recuperação de estradas rurais.

“Nos reunimos com o deputado Lebrão para pedir apoio dele junto ao governador Marcos Rocha (PSL), para que ele se sensibilize com a nossa situação. Somos um município pequeno e fraco em arrecadação e dependemos inevitavelmente do governo estadual e federal para realizar melhorias a nossa população”, destacou Dondé.

De acordo com o parlamentar, o valor foi destinado, porém a liberação é feita pelo governador, isso a partir do projeto apresentado pela prefeitura. “É o governador quem libera o recurso e o torna realidade. Por isso estou aqui, reafirmando o nosso apoio para que as ações continuem acontecendo”, concluiu.