No início da semana esteve em Porto Velho o diretor da Associação dos Criadores de Colorado (Asccol), Fábio Carvalho, em visita ao presidente da Comissão Estadual de Agricultura, Cirone Deiró, convidando os deputados para audiência pública que será realizada no próximo dia 21 de março, durante a programação do “6° Dia de Negócios” em Colorado.

Na ocasião, ficou confirmado a participação dos deputados estaduais Chiquinho da Emater, Adelino Folador, Lazinho da Fetagro, Ezequiel Neiva e Rosangela Donadon.

A audiência pública tem como objetivo ouvir produtores e laticínios em relação as propostas de formulação de políticas públicas para o setor leiteiro. Também será pauta do encontro as instruções normativas 76 e 77 do Ministério da Agricultura.

ATIVIDADES

Como ações de apoio a classe, a Ascol tem promovido várias reuniões preparatórias com professores do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) e laboratoristas dos laticínios, setor responsável pela análise de qualidade do leite e orientação aos produtores, visando a adequação as respectivas normativas.