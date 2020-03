Convidado pela Associação Comercial de Vilhena (ACIV) para um “bate-papo informal” sobre o setor do agronegócio na noite desta quarta-feira, 4, o empresário Jaime Bagattoli aproveitou o momento para detonar o prefeito Eduardo Japonês (PV), a respeito do aumento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

A entrega dos carnês do imposto nas casas do município iniciou na última semana, o que provocou inúmeras reclamações dos contribuintes devido ao aumento, considerado absurdo por muitos.

Com o salão de eventos da entidade lotado, o empresário “puxou a orelha” do prefeito que estava sentado na plateia.

“Eduardo, sobre o IPTU, vocês têm que raciocinar, e antes disso deveria ter consultado os empresários. Fazer uma lei no escuro, onde a população é enganada, não pode fazer”, desabafou, ao ser aplaudido pelos presentes.

Ao continuar seu raciocínio, Bagattoli sugeriu ao prefeito, se quiser continuar administrando o município, de exonerar alguns servidores comissionados que estariam atrapalhando a gestão municipal.

“Eduardo, você tem condições de continuar na prefeitura, mas tira essa corja que fica mamando na prefeitura. E você sabe de quem estou falando. Se você quiser continuar, tira essa turma de ratos da prefeitura, porque eu sei que eles fazem pressão encima do Executivo para colocar gente lá dentro”, observou.

DNIT FECHA ACESSO A POSTO DE COMBUSTÍVEL

O empresário também reclamou do fechamento, por parte do DNIT, do acesso ao posto de combustível Catarinense, que é de sua propriedade.

“Aquelas placas que foram colocadas lá, proibindo a entrada no meu posto, não tem problema. Mas sabe quando dá de arrecadação? R$ 1,5 milhão de ICMS por mês e a parte desse montante vai para o município de Vilhena. Concordo que nós temos que pagar impostos, mas num país que está em dificuldade, o país não cresce, numa cidade como está em dificuldade, fazer uma coisa dessa não pode”, concluiu.