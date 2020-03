Auditores fiscais da Secretaria Estadual de Finanças de Rondônia (Sefin), com sede em Vilhena, apreenderam, nesta sexta-feira, 06, 2 caminhões de madeira que tentavam sair do Estado com divergências da mercadoria levada com o documento fiscal apresentado.

Estes levavam mais madeira que o indicado em seus respectivos documentos fiscais. Outra apreensão ocorreu, segundo os auditores fiscais, durante a fiscalização de rotina em um caminhão de transportadora vindo do Mato Grosso, em vistoria em sua carga, foram verificados 11 sacos com 50 quilos de cassiterita cada, totalizando um pouco mais de 0,5 tonelada do minério.

A carga, segundo os auditores está avaliada em R$ 24 mil.

Em todos os casos, Os auditores realizaram a autuação fiscal e tomaram as demais medidas necessárias.

