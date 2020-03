Na manhã da quinta-feira, 5, policiais militares femininas e esposas dos militares participaram do evento “Café da manhã com as mulheres do 3º BPM” que aconteceu no auditório do Sicoob Credisul, em Vilhena.

O evento aconteceu em alusão à data comemorativa do “Dia Internacional da Mulher”, comemorado no dia 08 de março.

O Comandante do 3º BPM, Major Diego Batista Carvalho deu abertura ao evento ressaltando em seu discurso o valor e a importância da mulher na sociedade.

Na sequência a 3º Sargento da Reserva Remunerada Maria Valderez Teixeira Silva realizou a intercessão ecumênica.

Atividades

Durante o encontro foram realizadas atividades de ginástica laboral com o Professor Evandro; palestra sobre a saúde da mulher (prevenção e tratamento de câncer) com o 3º Sargento Jansen; dicas de estética e maquiagens com a representante da Mary Kay, Letícia Cabral; além de orientações sobre harmonizações com vinho, com a sommelier Bruna Grasso.

Em meio à vasta programação, foram ainda realizados sorteios de diversos brindes, entregas de lembranças a todas as participantes e um saboroso Coffee Break.